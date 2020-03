SONDAGGIO CM.IT - Serie A, dilemma sull'assegnazione dello scudetto

SONDAGGIO CM.IT SERIE A SCUDETTO JUVENTUS LAZIO INTER / Si è fermato sul più bello uno dei migliori campionati di Serie A degli ultimi anni con la lotta a tre tra Juventus, Lazio ed Inter per il titolo.

L'emergenza Coronavirus ha però inevitabilmente bloccato il mondo dello sport, calcio compreso. Sul piatto diverse ipotesi per provare ad ultimare la stagione ma in caso di annullamento, cosa si dovrebbe fare con lo scudetto? Questa la domanda che abbiamo posto ai follower della pagina Twitter di Calciomercato.it che con il 71% propendono per la mancata assegnazione del titolo.

