CALCIOMERCATO INTER LAUTARO BARCELLONA / E' così sicuro che Lautaro Martinez dirà addio all'Inter nel prossimo calciomercato? Non proprio. Secondo 'Mundo Deportivo' il club nerazzurro spera per non dire è convinto di poterlo trattenere a Milano un'altra stagione.

Ciò per un motivo molto semplice: la società targataè convinta che, dopo l' emergenza coronavirus , nessuno sarà in grado di pagare la clausola risolutiva che come noto è fissata a 111 milioni di euro. Non lo è già, probabilmente, il(in pole), infatti i blaugrana puntano a prendersi il 'Toro' inserendo nell'affare almeno un paio di contropartite tecniche. Nei giorni scorsi avrebbero offerto, non a caso, 70 milioni di euro più Vidal e Semedo . Negativa la risposta dell'Inter.

