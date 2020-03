Serie A, ripresa allenamenti: annuncio di Dal Pino

SERIE A DAL PINO CORONAVIRUS - C'è ancora grande incertezza circa la ripresa del campionato di Serie A. L'emergenza coronavirus ha costretto allo stop e non è dato sapere se e quando sarà possibile ripartire. In questi giorni ci sono state diverse conference call tra i presidenti dei club per discutere anche del taglio degli stipendi dei calciatori. L'argomento più spinoso è quello legato alla ripresa degli allenamenti.

A tal proposito il numero uno della Lega di Serie A Paoloè perentorio: "Della questione allenamenti non voglio più sentir parlare almeno fino al prossimo 3 aprile quando scadrà il decreto" le parole riportate dal 'Corriere della Sera'.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, ESCLUSIVO Garcia: "Ronaldo ha creato un precedente"

Coronavirus, spettro stop definitivo | Niente scudetto e taglio stipendi