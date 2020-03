Calciomercato Inter, Dalbert apre alla permanenza alla Fiorentina

CALCIOMERCATO INTER DALBERT / Se Biraghi all'Inter ha convinto fino ad un certo punto, dall'altra parte il brasiliano Dalbert, volato alla Fiorentina in un'operazione di scambio tra i due club, si sta rilanciando dopo il periodo buio in nerazzurro e ora si ragiona sul suo futuro.

La permanenza nel club viola rimane per il momento legata anche a quella di Biraghi a Milano, ma il brasiliano non avrebbe problemi a rimanere a Firenze.

Lo racconta in un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport' nella quale spiega: "A Firenze sto bene, mi piace la città e la società ha obiettivi ambiziosi. Il presidente Commisso ha fatto grandi investimenti. Spero di continuare a togliermi delle soddisfazioni con la Fiorentina e, perché no, anche con la Selecao".

