Calciomercato, si riapre la pista Serie A per Rafinha

CALCIOMERCATO RAFINHA / Talento indiscutibile, ma qualche infortunio di troppo. A 27 anni Rafinha si sta rilanciando al CeltaVigo dimostrando che può ancora riprendersi, ripartire e tornare a giocare ad alti livelli.

Lo riferisce il quotidiano catalano 'Mundo Deportivo' secondo il quale nel contratto prolungato col Barcellona la scorsa estate fino al 2021 prima del prestito al Celta è stata inserita una clausola rescissoria da 16 milioni di euro che fa gola a molti club. In particolare, si legge, Rafinha vanta molti estimatori in SerieA dove ha lasciato un buon ricordo nella parentesi di sei mesi all'Inter, ma non vengono specificati i club che si sono mossi sulle sue tracce. Attenzione però alle insidie dalla Premier League ed allo stesso Celta che spera di riuscire a trattenerlo, anche se non è semplice.

