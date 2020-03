CALCIOMERCATO MILAN BONAVENTURA / Porte girevoli al Milan. Anche il futuro di Giacomo Bonaventura è un rebus.

Il duttile centrocampista non rienterebbe nei piani del nuovo progetto rossonero, con l'Adintenzionato ad affidarsi ain panchina puntando sui giovani.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, nuova pista in Serie A per Bonaventura

L'ex Atalanta è in scadenza di contratto con i rossoneri e, stando a 'Tuttosport', difficilmente rinnoverà l'accordo con il 'Diavolo' in scadenza il prossimo 30 giugno. A Bonaventura comunque le offerte non mancherebbero, ad iniziare dal Napoli dell'estimatore Gattuso e suo ex allenatore fino alla scorsa stagione. Oltre al club partnopeo, anche Fiorentina e Lazio sarebbero interessati a prelevare a parametro zero il classe '89, assistito da Mino Raiola.