CALCIOMERCATO INTER SEMEDO / Asse di calciomercato davvero rovente quello che lega Inter e Barcellona. Sfumata la pista Vidal (anche) lo scorso gennaio, nelle ultime settimane il nome più caldo tra le parti è quello di LautaroMartinez che infiamma l'interesse del club blaugrana alla ricerca di un nuovo numero 9. Ma non è l'unico nome sul tavolo.

Da tempo circolano voci di una possibile maxi-operazione che preveda uno scambio a cifre superiori ai 111 milioni di euro della clausola rescissoria presente nel contratto dell'argentino.

In attesa di capire se sarà una pista praticabile, la dirigenza nerazzurra da parte sua ha mosso passi concreti per un tassello blaugrana. Si tratta del laterale portoghese Nelson, classe '93 ex Benfica in scadenza nel 2022 ma finito nella lista dei cedibili del Barça. Secondo il quotidiano 'Mundo Deportivo' l'Inter avrebbe ufficialmente manifestato il proprio interesse nell'ambito delle discussioni col Barcellona e segue da vicino gli sviluppi attorno al calciatore, anche senza includere Lautaro Martinez al momento a quanto pare.

