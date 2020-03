Calciomercato Juventus, Higuain finisce in uno scambio

CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN - Gonzalo Higuain si appresta a lasciare la Juventus con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto nel 2021. La continua ricerca di una prima punta - da Icardi a Kane passando per Gabriel Jesus e non solo - dimostra che il centravanti argentino non rientra nei piani futuri dei bianconeri.

Per il 'Pipita' si prosetta un ritorno nella Liga spagnola: secondo il portale iberico 'Don Balon', infatti, ilvorrebbe puntare su di lui in attacco e l'ex Napoli e Real Madrid gradirebbe la destinazione più delle proposte giunte dae Arabia Saudita. La Juve vorrebbe approfittare della situazione per imbastire uno scambio con, sul quale al momento ilappare in pole position.

