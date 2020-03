Napoli, rivoluzione in attacco. Da Lozano a Jovic: chi entra e chi esce 

CALCIOMERCATO NAPOLI / Il Napoli è pronto alla rivoluzione estiva. Come riportato dal 'Corriere dello Sport', il club azzurro si prepara a lasciar andare via alcuni giocatori dopo un'annata che sicuramente non ha rispettato le aspettative di inizio stagione. A partire da Callejon, pronto a rientrare in Spagna con Valencia e Siviglia sulle sue tracce. Da decifrare anche il futuro di Milik, ma in attacco in uscita rimangono anche Lozano e Llorente. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Milik e il futuro a Napoli: ultime CM.IT

Napoli, rivoluzione in attacco.

Dopo l'ormai già definito acquisto di Andrea Petagna dalla SPAL, il Napoli di Aurelio De Laurentiis è deciso ancora a rinforzare l'attacco in vista della prossima finestra estiva di mercato. Come raccontato da Calciomercato.it circola da diversi giorni il nome di Loren Moron, punta classe '93 del Betis Siviglia. Lo spagnolo sta vivendo una stagione importante, con 11 reti e 3 assist in 29 gare disputate ed è uno dei nomi tenuto in grande considerazione dal Napoli. Giuntoli stravede per Jeremy Boga e da tempo sono partiti i colloqui con il Sassuolo. Prende sempre più forma l'idea Jovic: l'attaccante serbo è pronto a lasciare il Real Madrid se Zidane verrà confermato sulla panchina dei 'Blancos'. L'ultimo nome è quello di Sardar Amzoun, attaccante ivoriano dello Zenit San Pietroburgo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, la Premier League torna alla carica per Koulibaly

Calciomercato Napoli, non solo Kumbulla: resiste un'idea in Serie A