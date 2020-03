CALCIOMERCATO ESCLUSIVO GARCIA RONALDO / Una macchina da gol (25 stagionali in 32 presenze) sempre a caccia di nuovi trionfi. La 'fame' calcistica di Cristiano Ronaldo non conosce eguali, con la Juventus che si aggrapperà al suo fuoriclasse al ritorno in campo terminata l'emergenza sanitaria sul coronavirus che ha fermato il calcio e tutto lo sport. Nelle ultime settimane sono circolate delle voci contrastanti sul futuro di CR7, tra un possibile addio in estate e l'ipotesi al contrario di allungare il matrimonio con la 'Vecchia Signora'.

Per fare il punto sulla situazione di CR7, la redazione di Calciomercato.it ha contattato in esclusiva Claudia Garcia, giornalista portoghese e collaboratrice di Eleven Sports Portugal, O Jogo, Tuttosport e Rai Sport: "Io credo che rimarrà sempre alla Juventus, almeno fino al 2022. Un eventuale rinnovo verrà valutato solo nell'ultimo anno di contratto perché ad un giocatore di 35 anni non proponi il prolungamento adesso.

Juventus, Garcia in esclusiva su Ronaldo: "Deve meritarsi il rinnovo"

Al massimo la Juve aprirebbe le trattative nel 2021 o all'inizio del 2022: potrebbe rinnovare per uno o due anni, altrimenti per una stagione con opzione per un altro anno. La Juventus non gli offrirà il rinnovo adesso, non farà mai questa cosa".

Il fuoriclasse portoghese è destinato a restare con la maglia bianconera nei prossimi anni: "Ronaldo rimarrà fino alla fine del contratto, anche perché la società ha un un piano commerciale per lui di quattro anni, senza dimenticare che sta giocando ancora benissimo e segnando tanti gol - spiega la Garcia ai microfoni di CM.IT - Anche se lui volesse andare da qualche altra parte, non ci sono squadre che in questo momento possono mettere sul piatto 50-60 milioni di euro per il suo cartellino, oltre ovviamente ad un ingaggio da 31 milioni a stagione. In Europa, come top club, non ha alternative alla Juve, senza tralasciare il fatto che non vuole andare in Cina. Deve per forza restare a Torino e cercare di giocare nel miglior modo possibile per convincere la dirigenza a rinnovargli il contratto. La Juventus in futuro valuterà se Ronaldo meriterà il rinnovo, altrimenti andrà dove vuole terminato il contratto nel 2022".

