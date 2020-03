CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ BARCELLONA / Il Barcellona non molla Lautaro Martinez.

La dirigenza blaugrana è decisa a puntare in estate sull'attaccante dell'considerato il profilo adatto per qualità ed età da affiancare a LionelSecondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' gli spagnoli sono pronti a mettere sul piatto diversi giocatori per convincerenel contratto del 'Toro' è presente una clausola rescissoria dama il Barcellona punta a spenderne 70 con l'inserimento di due contropartite tecniche fino ad arrivare a 150 milioni. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, non solo Handanovic: tris di rinnovi

Calciomercato Inter, da Vidal ad Arthur: il Barcellona pronta a tutto per Lautaro

Todibo, Arthur, Vidal, Semedo e Alena: sono questi i nomi che il Barcellona è pronta a mettere sul piatto per tentare l'Inter con l'obiettivo di abbassare il cash per Lautaro. Semedo è un nome che piace per la fascia, così come quello di Todibo ma occorre che lo Schalke 04 non eserciti il riscatto a fine stagione. Conte stravede per Vidal ma anche per Arthur, penalizzato in Spagna dall'arrivo di De Jong: occhi puntati su Alena che ora è in prestio secco al Betis. Naufragate le piste che portano a Coutinho e Dembelè: sarebbe uno scambio alla pari e, da quest'orecchio, l'Inter non ci sente.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, non solo Brozovic: sei stranieri lasciano l'Italia

Inter e Juventus, casting del Chelsea a sinistra: le ultime di CM.IT