Milan, addio Ibrahimovic: nuova avventura con Raiola

CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Sono giorni di riflessioni approfondite per Zlatan Ibrahimovic che nella sua tenuta alle porte di Stoccolma, in Svezia, si tiene in forma insieme alla sua famiglia e ragiona su cosa fare quando la situazione tornerà alla normalità. Il rinnovo del contratto col Milan, ormai, è ipotesi passata. Il licenziamento di Boban, con cui Ibra è ancora in stretto contatto, e l'addio probabile di Maldini uniti alla rivoluzione che vuole apportare Gazidis spingono lo svedese in uscita.

Il Monza sogna il colpo , altri club di Serie A sono stati accostato, ma non è detto che Zlatan continuerà a giocare. Tutte le news di calciomercato e non solo:

L'ipotesi del ritiro alla soglia dei 39 anni non è da scartare. Anzi, secondo 'La Gazzetta dello Sport' alla luce delle ultime vicende e della sua volontà di stare più tempo con la famiglia, sembra più vicina l'idea di lasciare il calcio giocato per iniziare una nuova carriera da manager insieme al suo storico agente Mino Raiola.