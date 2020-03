CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI PJANIC / La Juventus è tornata con prepotenza su Mauro Icardi per rinforzare il reparto d'attacco la prossima estate. Il centravanti argentino è al momento al PSG, che può riscattarlo dall'Inter a fine stagione per 70 milioni di euro.

Il club bianconero, oltre a, potrebbe mettere sul piatto anche Miralemper arrivare ad Icardi, obiettivo da sempre sensibile del CFO

Massimo Mirabelli, ex Ds del Milan, si è soffermato sul possibile scambio sull'asse Torino-Parigi: "Pjanic è fantastico, ma ai tempi in cui ero capo osservatore dell'Inter ho apprezzato Icardi da vicino e sono convinto che lo scambio sarebbe un affare per la Juventus. Mauro ha 27 anni ed è una garanzia", ha spiegato a 'Tuttosport'.

Giuseppe Bozzo, invece, fa un altro nome per il reparto offensivo della Juve. Un profilo che nelle ultime settimane si è fatto largo nei piani dei bianconeri: "C'è Higuain come nove. E se l’esigenza è un centravanti più giovane da affiancare a Ronaldo, allora l'ideale sarebbe Gabriel Jesus del Manchester City", dice l'agente tra gli altri di Tonali, altro obiettivo della 'Vecchia Signora'.