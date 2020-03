Calciomercato Inter, non solo Handanovic: tris di rinnovi

CALCIOMERCATO INTER D'AMBROSIO CANDREVA / In attesa di tornare in campo l'Inter getta le basi per il futuro e mette a posto in anticipo vari tasselli con i rinnovi di calciatori molto importanti per il progetto di Antonio Conte.

In linea con le mosse degli ultimi anni in cui la dirigenza non ha praticamente mai portato calciatori in scadenza o all'ultimo anno di contratto, salvo rare eccezioni, Marotta e Ausilio stanno lavorando ad altri due rinnovi importanti dopo quello praticamente chiuso di capitan Samirpronto a prolungare fino al 2022. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' infatti anche Danilo D'Ambrosio e Antonio Candreva sono pronti a firmare un nuovo accordo fino al 2022, spostando di un anno dunque la scadenza dell'attuale vincolo. Accordo fatto, mancano gli ultimi dettagli e l'ufficializzazione. Fondamentale sarebbe stata anche la spinta dello stesso tecnico Conte che li ritiene fondamentali non solo per motivi tecnici, ma anche di spogliatoio.

