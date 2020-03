CALCIOMERCATO MILAN BIGLIA / Rebus rinnovi casa Milan. Oltre ad Ibrahimovic e Donnarumma, il club rossonero presto prenderà una decisione definita anche su Lucas Biglia.

E il centrocampista argentino, a meno di colpi di scena, non proseguirà la sua avventura con la maglia rossonera la prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Milik e il futuro a Napoli: ultime CM.IT

L’ex Lazio è in scadenza di contratto il 30 giugno, con un ingaggio da 3,5 milioni di euro all’anno. Biglia ha deluso nei suoi tre anni a Milano e vista anche l’età (34 anni) non rientra nei piani del nuovo progetto dell’Ad Gazidis. Il Milan avrebbe provato a cedere l’ex nazionale albiceleste, ma non sarebbero arrivate offerte nelle ultime due finestre di mercato.