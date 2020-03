CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Nonostante le ultime indiscrezioni su un riavvicinamento tra Paul Pogba e il Manchester United, la Juventus continua nel pressing serrato per il francese campione del mondo.

I 'Red Devils' avrebbero intenzione di prolungare il contratto del centrocampista, con la 'Vecchia Signora' e il CFOche pensano a pianificare invece l'assato per riportare a Torino il giocatore la prossima estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo di scena nell'affare Pogba

Secondo quanto riporta 'Tuttosport', tra costo del cartellino e ingaggio servirà una cifra complessiva di 250 milioni di euro ai campioni d'Italia per concretizzare il colpo Pogba, seguito da vicino anche dal Real Madrid dell'ex Zidane. Lo United valuta oltre 100 milioni il cartellino del classe '93, che attualmente a Manchester percepisce un ingaggio di circa 17 milioni a stagione. La Juve farebbe leva sui buoni uffici con Mino Raiola per sbloccare l'affare, che lo scorso luglio ha portato sotto la Mole un altro suo assistito come de Ligt.