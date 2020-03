CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI / La varicella, qualche panchina di troppo, ora il Coronavirus. Poteva andare decisamente meglio l'avventura di Alessandro Florenzi al Valencia, che si avvia alla conclusione con più ombre che luci.

In prestito fino al 30 giugno, l'esterno di proprietà dellarientrerà alla base e in questi giorni di quarantena sta decidendo cosa fare del suo futuro.

La dirigenza giallorossa secondo il 'Corriere dello Sport' punta ad incassare una plusvalenza cedendo a titolo definitivo il cartellino del giocatore, legato al club da un contratto fino al 2023 a cifre importanti. La Fiorentina, che ci aveva già provato, rimane interessata e Florenzi secondo il quotidiano sarebbe pronto a dire sì ad un'eventuale offerta concreta della Viola. Ma non scarta neanche un'altra avventura all'estero.