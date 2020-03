DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Per il terzo giorno consecutivo l'Italia registra un lieve rallentamento nel numero dei nuovi contagi, ma l'ultimo bollettino diramato includo anche un numero rilevante di decessi per Coronavirus che quindi invita a guardare ai dati con enorme cautela. Anche per questo sono state approvate le nuove misure più stringenti per chi viola la quarantena, mentre lo stato d'emergenza è stato annunciato fino al 31 luglio, ma le misure restrittive potrebbero essere interrotte prima.

Intanto il mondo del calcio si interroga sulla ripresa, mentre aumenta anche in Serie A il fronte dei pessimisti che temono che il campionato sia già saltato. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Europa.

LIVE

8.15 - Il calcio italiano spaccato in due, ma aumenta il fronte di chi pensa che il campionato non si porterà a termine. Nuovo botta e risposta Agnelli-Lotito

8.00 - I media cinesi hanno annunciato che è in arrivo in Italia il terzo team di medici ed esperti per aiutare il nostro Paese nel contrasto dell'emergenza Coronavirus. L'aereo trasporta anche 8 tonnellate di forniture mediche.