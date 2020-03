CORONAVIRUS AGENTE RUGANI TORCHIA MICHELA PERSICO / Daniele Rugani è stato il primo calciatore di Serie A positivo al coronavirus. Dopo il difensore della Juventus sono arrivati i casi di diversi calciatori del nostro campionato, l'ultimo dei quali Sportiello dell'Atalanta. Oggi, inoltre, anche la fidanzata Michela Persico è finita nell'occhio del ciclone per le date dei test a Rugani che combaciavano con la partita contro l'Inter. Date poi smentite dalla stessa Juventus, che ha precisato e chiarito tutte le tempistiche.

Coronavirus, agente Rugani: "Sta bene, si sta allenando a casa"

Nelle ultime ore sono invece arrivate le parole di Davide Torchia, agente dell'ex centrale dell'Empoli: "Non entro nella questione tampone, ma bisogna solo attenersi alle comunicazioni ufficiali della Juve.

L'importante - ha detto a 'Radio Marte' - è che il ragazzo stia bene, ha avuto qualche linea di febbre ma poi nessun altro sintomo. È stato molto responsabile, avvertendo la società per tempo. Ora sta facendo un po' di allenamento a casa".

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Le prossime tappe?"I medici - dichiara Torchia - decideranno quando sarà finita la sua quarantena, tra le due e le tre settimane. Poi ci saranno ulteriori controlli e poi ancora il tampone per valutare se Danele è negativo. Ma tanto siamo tutti in quarantena". La chiusura sul futuro e il calciomercato, con Rugani che ha comunque sempre trovato poco spazio: "Nella Juventus la prerogativa è abbondare in qualità, ma ora non è il momento di pensare al mercato. Quando si inizierà a giocare, nella speranza che questo campionato possa essere portato a termine, parleremo di quelli che potranno essere gli scenari futuri".