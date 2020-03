JUVENTUS CORONAVIRUS DOUGLAS COSTA / Douglas Costa è uno dei cinque giocatori (Higuain, Khedira, Ronaldo e Pjanic gli altri) della Juventus che stanno continuando l'isolamento volontario lontano da Torino dopo la positività al coronavirus riscontrata da Rugani, a cui si sono aggiunti nella lista successivamente Matuidi e Dybala. Il brasiliano è risultato negativo al tampone e nei giorni scorsi, con il permesso della società, è volato in Brasile per ricongiungersi alla famiglia.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, altra fuga in casa Juventus: Douglas Costa torna in Brasile

L'ex tornante del Bayern Monaco, attraverso una diretta sul suo profilo Instagram, ha voluto fare chiarezza sulla vicenda che ha generato non poche polemiche in Italia: "Sono tornato in Brasile per mia figlia. Ma rientrerò in Italia il 3 aprile", ha spiegato Douglas. Il nazionale verdeoro, secondo la prassi sanitaria vigente, quando tornerà a Torino dovrà osservare altri 15 giorni di isolamento, in attesa che arrivi il via libera per gli allenamenti e il ritorno in campo.