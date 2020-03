CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC BARCELLONA SIVIGLIA / Sarà un calciomercato importante quello della prossima estate, soprattutto perché bisognerà centellinare le risorse vista l'emergenza coronavirus. A centrocampo sarà una sessione cruciale per la Juventus, con la possibile cessione di Miralem Pjanic. Tra i nomi circolati negli ultimi mesi c'è quello di Ivan Rakitic, che andrà via sicuramente dal Barcellona, a un anno dalla scadenza.

Per i bianconeri, però, non sarà facile visto che in queste settimane sono salite molto le quotazioni del

Il classe '88 ha aperto al ritorno nel club andaluso, dal quale era arrivato in blaugrana, la moglie si è trovata motlo bene in Andalusia e Monchi ha intenzione di riportarlo a casa. Come riporta il giornalista Guillem Balague, però, il Siviglia non accetterò qualsiasi condizione economica imposta dal Barcellona. I catalani chiedono almeno 20 milioni, una cifra che il ds ex Roma reputa decisamente alta. Dunque, l'operazione potrà andare in porto solo se le richieste dovessero abbassarsi. La Juventus continua a monitorare la situazione.