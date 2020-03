CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Paul Pogba rimane il grande obittivo nella lista della Juventus e del CFO Paratici per la prossima estate. Sul francese campione del mondo c'è l'agguerrita concorrenza anche del Real Madrid del connazionale Zidane, con le due big d'Europa pronte a darsi battaglia.

La situazione però per il centrocampista classe '93 si sarebbe complicata per Juve e Real.

Secondo 'ESPN', il Manchester United sarebbe fiducioso nella permanenza all'Old Trafford di Pogba. I 'Red Devils' sarebbero convinti che Juventus e Real Madrid non siano in grado di soddisfare le loro richieste economiche, con gli inglesi che valuterebbero oltre 100 milioni di euro il giocatore. Inoltre, nei giorni scorsi la dirigenza dello United avrebbe contattato l'agente del francese Raiola per aprire i discorsi per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2021 con opzione per un altro anno.