Coronavirus, Guardiola e Messi in prima linea: donati 2 milioni di euro

CORONAVIRUS GUARDIOLA MESSI DONAZIONE BARCELLONA OSPEDALI / In questi giorni le uniche partite che si stanno giocando sono quelle contro il coronavirus e in campo sono scesi i medici ma anche gli stessi giocatori e personaggi sportivi, che hanno messo una mano sul cuore e una sul portafogli. Tantissime le donazioni alle strutture sanitarie impegnate nella lotta al Covid-19, in Italia ma non solo. Basti vedere Pep Guardiola e Lionel Messi, che hanno dato un segnale molto forte.

Il manager del Manchester City, che attualmente si trova a casa sua a Barcellona, ha donato 1 milione di euro ale alla

Una somma consistente, resa nota dalla stessa fondazione con un comunicato, che servirà alla fornitura di attrezzature mediche e dispositivi di protezione individuale in un paese, come la Spagna, in grave emergenza (seconda solo all'Italia). Oltre all'ex centrocampista, anche Lionel Messi ha donato una cifra importante a favore della lotta contro il coronavirus all'Hospital Clìnic di Barcellona. Come riporta 'Cadena Ser', la donazione è di circa 1 milione di euro, parte di cui andranno anche a un ospedale in Argentina.