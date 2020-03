FIGC CORONAVIRUS LEGA SERIE A CAMPIONATO / Continuano le discussioni a distanza, le proposte per la ripresa del calcio dopo il coronavirus, tra le leghe e il presidente della FedercalcioGravina. Come riporta 'Calcio e Finanza', oggi è andata in scena l'ennesima riunione tra il numero uno del calcio e i presidenti di Serie A, Serie B, Lega Pro e LND (Dal Pino, Balata, Ghirelli e Sibilia). In questo incontro la Figc avrebbe presentato lo studio sulle misure da adottare e proporre al Governo.

Tra le proposte al vaglio in primis quelle per far fronte alla crisi di liquidità nel breve periodo, dal prolungamento della fine della stagione a dopo ilal rinvio del pagamento degli emolumenti fiscali, contributivi e assicurativi (comprese le rateizzazioni e le cartelle degli agenti della riscossione).

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Oltre a queste, la Figc spingerà anche per il riallineamento della scadenza dell’art. 85 delle Noif (adempimenti Covisoc), l’adeguamento degli adempimenti delle Licenze Nazionali (es. fideiussioni e modalità ripianamento carenze patrimoniali) e la rinegoziazione a termine dei contratti sportivi e amministrativi di primo livello. Inoltre il presidente della Figc Gravina ha convocato per giovedì 26 marzo un'altra riunione, dove però saranno presenti anche i rappresentati di calciatori, allenanatori e arbitri.