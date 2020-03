CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER KANE HAALAND / Il Tottenham è a caccia di un centravanti per la prossima estate.

Harrypotrebbe rompere il matrimonio con gli 'Spurs' in caso di mancata qualificazione in, con la dirigenza del londinesei che avrebbe individuato in Erlingil sostituto ideale del centravanti della Nazionale dei 'Tre Leoni' da consegnare a José

Tottenham su Haaland: Juve e Inter sperano per Kane

Non sarà facile liberare il baby bomber norvegese già a luglio dal Borussia Dortmund, che lo ha prelevato dal Salisburgo solo nell'ultima finestra di gennaio. Un'offerta faraonica fuori mercato e superiore ai 75 milioni della clausola rescissoria che entrerà in vigore nell'estate 2021, potrebbe però cambiare le carte in tavola. Il Tottenham valuterebbe oltre 150 miioni di euro Kane, denaro che poi reinvestirebbe per dare l'assalto ad Haaland. Uno scenario questo che monitorano con attenzione anche Juventus e Inter in Italia. L'inglese fa parte della lista di Paratici per rinforzare con un nuovo centravanti il reparto d'attacco, mentre i nerazzurri potrebbero virare sul numero dieci degli 'Spurs' per il post Lautaro Martinez.

