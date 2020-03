CALCIOMERCATO JUVENTUS FERRAN TORRES / La Juventus continua la caccia a Ferran Torres. Il talento del Valencia viene monitorato costantemente dal CFO Paratici e dagli scout bianconeri.

I 'Pipistrelli' pensano a blindare il loro gioiello con il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021, mentre la 'Vecchia Signora' deve guardarsi anche dal pressing delper il classe 2000.

Stando al portale 'Don Balon' i bianconeri sarebbero comunque in vantaggio nella corsa a Torres, con Cristiano Ronaldo che avrebbe dato il via libera all'affare. La Juve libererebbe il posto nel reparto offensivo per l'Under 21 delle 'Furie Rosse' grazie alla cessione di Bernardeschi, mentre nelle casse del Valencia finirebbero 80 milioni di euro. Occhio però al possibile rilancio del Real Madrid e dell'ex Zidane: 'Zizou' sarebbe infatti un grande estimatore di Ferran Torres e lo vorrebbe a tutti i costi nella rosa merengue per la prossima stagione.