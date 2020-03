INTER STRANIERI CORONAVIRUS / Via dall'Italia: terminate le due settimane di isolamento per i calciatori dell'Inter, la società ha autorizzato le partenze per gli stranieri che hanno espresso il desiderio di ricongiungersi con le proprie famiglie. Brozovic e Handanovic già ieri sera avevano fatto ritorno in patria, oggi è toccato ad altri cinque nerazzurro: Lukaku, che nei giorni scorsi aveva espresso la voglia di rivedere figlio e madre, ha potuto lasciare l'Italia e riabbracciare la famiglia. Stessa cosa per Eriksen che ha trascorso le due settimane di isolamento da solo ad Appiano Gentile.

Rientro in Inghilterra per, mentreè decollato con destinazione Uruguay. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Inter, isolamento finito: Brozovic torna in Croazia

Una 'fuga' che certifica come in casa Inter nessuno si aspetta una ripresa in tempi brevi neanche degli allenamenti: il campionato è ancora sospeso fino al 3 aprile ma è certo che la sospensione durerà almeno fino al mese di maggio, con la possibilità sempre concreta che la Serie A possa essere decretata chiusa, rinviando tutto alla prossima stagione.