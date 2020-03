JUVENTUS INTER RIMBORSO BIGLIETTI / La Juventus ha deciso di rimborsare tutti i tifosi che avevano acquistato biglietti singoli per Juve-Inter dello scorso 8 marzo. Attraverso un comunicato ufficiale, il club bianconero ha precisato che "tale iniziativa di rimborso riguarda esclusivamente l’acquisto da parte dei tifosi di singoli biglietti per la partita Juventus-Inter acquistati tramite i canali ufficiali Juventus.

Sono esclusi gli abbonamenti, i pacchetti riguardanti più match o servizi e gli acquisti di singoli biglietti di altre partite ad oggi rinviate (a titolo esemplificativo e non esaustivodi Champions League edi Coppa Italia): in relazione a tali situazioni, restano ferme le previsioni contrattuali vigenti anche in attesa delle determinazioni ufficiali in merito alle competizioni attualmente sospese".

