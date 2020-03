p>CORONAVIRUS BORRELLI / Intervenuto nella consueta conferenza stampa delle ore 18, il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angeloha fornito il nuovo bollettino aggiornato relativo all': "Sono 3612 i positivi in più (54.030 casi totali), con 743 decessi, per un totale di 6.820. 894 i guariti nelle ultime 24 ore (8.326 complessivamente), mentre le persone in terapia intensiva sono 3396, 192 in più di ieri". Per il terzo giorno consecutivo cala dunque il numero di nuovi positivi, mentre purtroppo torna a salire quello delle vittime rispetto agli ultimi due giorni.