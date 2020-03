CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ALABA MANCHESTER CITY / Pep Guardiola lo vorrebbe nel Manchester City, Inter e Juventus guardano alla sua situazione ma David Alaba sembra avere le idee chiare sul futuro. Il terzino austriaco è in scadenza di contratto nel 2021 con il Bayern Monaco, motivo per cui il club della Bavaria dovrà rivedere al ribasso le sue pretese da sessanta milioni di euro.

Questo però non sarà sufficiente ai 'Citizens' per mettere le mani sul calciatore: come si legge su 'Sports Mole', infatti, Alaba avrebbe le idee chiare sul proprio futuro: niente Premier League ma l'attesa per l'offerta giusta proveniente dalla Spagna. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Il 27enne quindi vorrebbe trasferirsi al Barcellona o al Real Madrid, raffreddando così anche la pista italiano: al momento per Alaba la destinazione più probabile pare essere quella spagnola con Inter e Juventus che potranno approfittare di eventuali dietrofront delle grandi di Spagna.