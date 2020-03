Cina, possibile ripresa del campionato a metà maggio

CHINESE SUPER LEAGUE / Mentre in Italia c'è chi voleva riprendere gli allenamenti questa settimana, con la speranza di tornare in campo a maggio, in Cina continuano a seguire la linea della cautela ma con una fiducia in crescita. Secondo alcuni addetti ai lavori, la Chinese Super League potrebbe riprendere infatti tra metà e fine maggio, dopo lo stop forzato per l'emergenza coronavirus. Le squadre presto torneranno così ad allenarsi ma con le dovute e necessarie misure di sicurezza.

Gli stessi stadi non verranno subiti rimpiti. Il ritorno in campo sarà presumibilmente con le porte chiuse, visto che persiste ancora il timore di un possibile contagio di ritorno.

