p>CORONAVIRUS GOVERNO LUGLIO / Restrizioni estendibili fino al 31 luglio, multe fino a 4mila euro a chi non rispetta le normative e attività commerciali ferme fino a 30 giorni: queste alcune delle anticipazioni dei contenuti del nuovo decreto su cui sta lavorando ile che è in discussione nella riunione aappena iniziata.

Il nuovo decreto dovrebbe prevedere che, alla scadenza dei divieti di circolazione e chiusura di scuole, bar, ristoranti, parchi e di tutte le altre attività che hanno subito uno stop, si potranno prevedere nuove restrizioni sia su parti specifiche del territorio che sull'intera Nazionale di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio.

Inoltre, aumentano i poteri dei presidenti di Regione che potranno adottare autonomamente o in via di urgenza per igiene sanitaria misure più restrittive della durata di 7 giorni, entro i quali dovranno però essere confermate tramite Dpcm.