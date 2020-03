SERIE A LEGA CORONAVIRUS / Assemblea di Serie A nella quale le 20 società del massimo campionato hanno preparato le ipotesi di misure da richiedere per riuscire a superare le crisi, anche economica, dovuta al coronavirus. Tre i tavoli in ballo: le richieste da presentare al Governo, quelle per la Federcalcio e, infine, quelle per l'Uefa.

Nel primo caso si parla di un possibile ritorno del Totocalcio, la classica schedina i cui proventi sarebbero destinati alle società sportive; inoltre si chiederà lo stop al divieto di pubblicità delle scommesse sportive e infine, l'alleggerimento della burocrazia per la costruzione/ristrutturazione degli stadi. Alla, invece, si proporrà la proroga delle scadenze fiscali e anche di contratti in scadenza, nel caso in cui la stagione dovesse riprendere e andare vanti fino a luglio. Infine, si proporrà un taglio degli stipendi del 30% per tutti gli ingaggi superiori al milione di euro. Alla Uefa, invece, saranno chieste delucidazioni sul calendario e sul calciomercato. Nel tardo pomeriggio è prevista una call tra Lega e Figc per discutere proprio di queste proposte.