CORONAVIRUS SERIE A MARINO / "Sono preoccupato per la sopravvivenza del prossimo campionato, non per questo". Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell'Udinese, lancia l'allarme ai microfoni de 'Il Mattino': "La Cina è stata travolta da questa sciagura due mesi prima di noi e ancora non ne è uscita, nonostante misure restrittive persino più severe - ha aggiunto il dirigente del club friulano - Come si può pensare che a maggio si possano rivedere i calciatori in campo? Sono preoccupato per il prossimo campionato, io a questo neppure ci penso più. Bisogna prendere delle decisioni adesso per evitare di compromettere la prossima stagione - ha sottolineato Marino - Io faccio uno scenario a tre mesi e non vedo possibilità che il sipario possa rialzarsi su questo campionato. Sistema calcio a rischio? Immagino che certi introiti del passato nel breve periodo non saranno possibili.

STIPENDI CALCIATORI - Chiosa finale sulla querelle stipendi dei calciatori, coi club compatti che spingono per un intervento legislativo del Governo in ottica riduzione: "E' prematuro ogni tipo di discorso, ma ci sono già delle clausole di salvaguardia del calcio. Lo strumento della sospensione dello stipendio è uno di questi, per iniziare. In mancanza di una prestazione, non credo che sia un errore. Come fai a pagare se non giocano e non si allenano?

