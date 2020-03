CORONAVIRUS GIRO TOUR VUELTA CICLISMO / Non solo il calcio, non solo la Formula 1: tutto il mondo dello sport si è fermato per l'emergenza coronavirus. Un problema che sta accomunando le varie discipline: stop, ad esempio, anche per una corsa classica del mondo del ciclismo, come il Giro d'Italia, con la stessa sorte che potrebbe toccare anche al Tour de France e poi alla Vuelta.

La stagione della bici rischia così di perdere tutti gli appuntamenti più importanti ed allora ecco l'idea: Matteo Trentin, ciclista italiano di 30 anni, lancia l'idea di un'unica grande corsa a tappe che unisca. #3GTn1 è l'hashtag che sostiene la proposta che il ciclista illustra su Twitter: "Perché non fare un unico un Grand Tour quest'anno? Si inizia a Roma, si passa per Madrid e si finisce a Parigi. Tutti i migliori alla partenza: il modo migliore per unire tutte le persone con una gara ciclistica dopo questo momento orribile". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Una proposta che Trentin specifica meglio: "Una corsa di lunghezza normale: 21 tappe, 7 in Francia, 7 in Itaila e 7 in Spagna, due giorni di riposo. E la cosa più importante: una sola volta. Nel 2021 si ritorna alla normalità".