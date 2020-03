Calciomercato, Cavani in partenza: sogno dal Sudamerica

CALCIOMERCATO PSG BOCA JUNIORS CAVANI / Edinson Cavani ha un contratto in scadenza a giugno con il Psg che non rinnoverà, motivo per cui il suo futuro è ancora tutto da scrivere. A gennaio ci ha provato l'Atletico Madrid, senza successo, ma per la prossima estate le cose potrebbero cambiare.

La destinazione finale del 'Matador' potrebbe infatti anche essere al di fuori dei confini del calcio europeo come confermato dal sudamericano 'Ovacion' e rilanciato anche da 'L'Equipe'. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Anche il Boca Juniors, già accostato al calciatore nei mesi scorsi, sta infatti seguendo Cavani. Il bomber ex Napoli è quindi il sogno dello storico club argentino che spera di comporre una coppia d'attacco di tutto rispetto con Carlos Tevez. Le cose però non sono così semplici visto il mercato che circola intorno al nome del 'Matador' che ha ancora estimatori in Europa.

