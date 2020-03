CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS EMERSON TAGLIAFICO / Dopo aver bypassato il blocco al mercato imposto dalla Fifa e poi ridotto ad una sola sessione, il Chelsea ha iniziato a pianificare la prossima stagione con l'acquisto di Hakim Ziyech dall'Ajax, ma il nazionale marocchino non sarà con ogni probabilità l'unico mancino che rinforzerà la rosa. Come è noto, infatti, Lampard ha chiesto alla propria dirigenza un nuovo terzino sinistro, individuano in Chilwell l'obiettivo principale.

L'elevata richiesta del Leicester, che vuole una cifra vicina agli 80 milioni di sterline spesi dallo Unite per Maguire, costringe tuttavia il club londinese ad esplorare anche altri sentieri.

Una delle principali alternative al 23enne inglese è senza dubbio Alex Telles. In scadenza a giugno 2021 con il Porto, l'esterno sinistro costa 40 milioni di euro e di recente è stato accostato anche alla Juventus. Stando alle informazioni in possesso di Calciomercato.it, tra le alternative studiate a Londra c'è anche quella che conduce a Nicolas Tagliafico. L'argentino dell'Ajax, nonostante la statura minuta, ha dimostrato di sapersi difendere bene sul piano fisico e della grinta, trovando spesso la via del gol durante le sue incursioni in area di rigore. Tra i dossier passati al vaglio, il 27enne argentino è senza dubbio quello che appare al momento meno costoso, anche se attualmente non occupa i primi posti sul taccuino di Lampard. L'acquisto di un nuovo terzino sinistro favorirà la cessione di almeno uno tra Emerson Palmieri e Marcos Alonso, seguiti con attenzione da Inter e Juventus.