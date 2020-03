CALCIOMERCATO SERIE A IBRAHIMOVIC CALLEJON RINNOVI / La Serie A è ormai ferma da settimane per via dell'emergenza Covid-19, ma i club continuano a lavorare sul calciomercato non solo a caccia di rinforzi per la prossima stagione, ma si guarda anche ai giocatori in scadenza di contratto nel prossimo giugno. C'è chi è al lavoro per i rinnovi, chi è certo che firmerà un nuovo accordo e chi invece pare destinato a cambiare aria. Da Ibrahimovic a Callejon, passando per Mertens, Bonaventura, Buffon e Cataldi: una panoramica sulla situazione dei giocatori in scadenza di contratto a giugno. Da chi è sul punto di rinnovare a chi certamente non lo farà. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Napoli, rinnovi: Mertens sì, Callejon nì

Tra i club che più sono al centro di discussioni per quanto riguarda il rinnovo dei giocatori in scadenza c'è certamente il Napoli. Il club partenopeo si trova a dover risolvere le questioni legate a Mertens e Callejon. Se per il belga l'affare è praticamente fatto, mancherebbe infatti solo l'ufficialità alla firma del nuovo accordo sino al 2022 con ingaggio da 4 milioni di euro a stagione, lo stesso non si può dire dello spagnolo. Gattuso lo reputa indispensabile e spera che possa restare in azzurro, ma sul giocatore ci sono diversi club spagnoli, tra cui Valencia e Siviglia. Il Napoli non vuole però perderlo a zero. La situazione resta dunque in bilico: l'agente del giocatore, in esclusiva a Calciomercato.it, ha rivelato come De Laurentiis abbia sempre voluto rinnovare il contratto di Callejon e di come il giocatore sia legato ai tifosi e alla città, ma al momento ancora non c'è un accordo.

Calciomercato Milan, da Ibrahimovic a Bonaventura: il punto

Anche in casa Milan tiene banco la questione rinnovi contrattuali. Il nome più caldo è chiaramente quello di Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese, tornato in rossonero a gennaio per sei mesi, potrebbe prolungare il proprio accordo per un'altra stagione. Al momento però diversi sembrano gli indizi che remano contro un possibile rinnovo: dall'addio di Zvonimir, che più di tutti aveva voluto il ritorno di Ibra al Milan, all'ipotesi che possa prendere sempre più piede un progetto giovani guidato da Ralf. Ecco perché per lo svedese si fanno largo diverse ipotesi, tra cui il Monza senza escludere il possibile ritiro . E l'eventuale progetto giovani andrebbe ad ostacolare anche altri rinnovi. Ancor più lontano di quello di Ibrahimovic sembra il prolungamento di Giacomo. Il centrocampista pare destinato a lasciare Milanello: possibile un approdo nella capitale. Sulle sue tracce ci sarebbero soprattutto, ma occhio al Napoli. Quasi impossibile poi il rinnovo di, anche per via delle condizioni fisiche sempre più precarie.

Calciomercato Serie A, da Buffon a Cataldi: le altre scadenze

Oltre alle situazioni in casa Napoli e Milan, ci sono altri giocatori in scadenza di contratto a giugno. E per molti di loro il rinnovo appare davvero ad un passo. In casa Juventus, Buffon ha escluso il ritiro ed è pronto a firmare un nuovo rinnovo coi bianconeri. Allo stesso modo anche Giorgio Chiellini è vicinissimo al prolungamento. Nella Torino granata ci sono Sampdoria e Bologna che puntano a Lorenzo De Silvestri, ma la volontà del difensore romano è quella di restare in granata e presto potrebbe esserci un'offerta di rinnovo. Rinnovo che a breve potrebbe firmare anche Danilo Cataldi con la Lazio: la firma del centrocampista sembra ad un passo. Diverso il discorso per Palomino: l'Atalanta vorrebbe trattenerlo, ma il giocatore fa gola a diversi club, tra cui il Boca Juniors. Per Caceres la Fiorentina è pronta a far valere l'opzione anche per la prossima stagione, mentre sembra difficile la permanenza di Padelli all'Inter. I nerazzurri sono infatti in cerca di un portiere che possa poi essere il successore di Handanovic.

