CORONAVIRUS DONAZIONE REAL MADRID FLORENTINO PEREZ / Scende in campo anche il Real Madrid sul terreno della solidarietà per provare a combattere l'emergenza Coronavirus. Isabel Díaz Ayuso presidente della Comunidad de Madrid ha infatti annunciato su Twitter: "Grazie al Real Madrid per il loro contributo molto importante per affrontare il coronavirus e aiutarci a salvare vite umane.

Ho chiuso con il presidente Florentino Pérez una grande donazione".

