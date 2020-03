CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI / Lo stop alle competizioni sportive per l'emergenza coronavirus ha stravolto la stagione calcistica e cambiato anche gli equilibri di calciomercato. Una delle conseguenze principali potrebbe riguardare il destino di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', infatti, la possibile mancata ripresa dei tornei deporrebbe a favore dell'allenatore toscano, che era in dubbio per la prossima stagione, ma a questo punto il giudizio su di lui resterebbe necessariamente 'sospeso'.

Anche se si riprendesse, con gare molto concentrate in pochi giorni nella parte finale della stagione, visto l'unicum della situazione in pochi nell'ambiente bianconero getterebbero la croce sul tecnico in caso di eventuali fallimenti.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, certezza su Guardiola: "Ecco la sua scelta"

Coronavirus, tampone Rugani e tempistiche: ULTIME CM.IT