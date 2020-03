CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS EMERSON / Il reperimento di un terzino sinistro in vista della prossima stagione accomuna le strategie di mercato di diverse big europee. Inter e Juventus, come è noto, sono da tempi non sospetti sulle tracce di Emerson Palmieri e Marcos Alonso, ma potrebbero trovare un ostacolo molto grande sulla strada verso Londra, rappresentato dal Leicester.

Prima di lasciar partire uno dei due terzini sinistri attualmente a disposizione, infatti,ha chiesto aldi reperire un rinforzo importante in fascia, individuando in Benl'obiettivo prioritario. L'ex centrocampista dei 'Blues' ha sin qui congelato le altre opzioni (Alex Telles su tutte) proprio per privilegiare la pista che conduce al 23enne inglese, ma dovrà vedersela con la posizione delle 'Foxes' che, secondo 'goal.com', chiedono una cifra molto vicina agli 80 milioni di sterline spesi dallo United per Maguire.