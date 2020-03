Calciomercato Juventus, da Chiesa a Tonali: linea azzurra

CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA TONALI / Una Juventus sempre più italiana. I bianconeri nell'ultimo periodo sembrano aver perso un po' l'anima azzurra che li ha sempre contraddistinti nel corso degli anni e proprio per questo in estate si vuole correre ai ripari anche in vista dei possibili addii di De Sciglio e Rugani, che rischiano di ridurre ancor di più il numero di calciatori del nostro paese in rosa.

Il nome in cima alla lista - come più volte detto è quello di Federico Chiesa. La Juventus deve però fare i conti con le resistenze dalla Fiorentina, che non vorrebbe mai dare un calciatore ai bianconeri, e con l'Inter sempre vigile sull'esterno viola.

La sfida con l'Inter si preannuncia davvero calda e un altro nome - sempre della Viola - che piace ai bianconeri è Castrovilli. Il prezzo del centrocampista si è impennato negli ultimi mesi e la concorrenza qui è ancora più agguerrita.

Servono 50 milioni ma ci sono anche Napoli e Psg.

I francesi - un po' come l'Inter - cercheranno di mettere i bastoni fra le ruote a Paratici. Oltre al mediano della Fiorentina, i francesi sono sulle tracce di Tonali, che i bianconeri vorrebbero portare assolutamente a Torino in vista anche di un possibile addio di Pjanic.

L'elenco degli italiani che piacciono a Paratici è davvero lunga e la Juventus - come sottolinea Tuttosport - continua a monitorare con attenzione anche la situazione in casa Roma, legata a Pellegrini e Zaniolo. Mettere assegno il colpo dai giallorossi appara ancora più complicato: i capitolini puntano con forza sui due giovani e a meno di offerte clamoroso non si muoveranno.

Attenzioni puntate, infine, anche in casa Chelsea, con gli 'italiani' Emerson e Jorginho che potrebbero tornare di moda soprattutto in caso di determinate partenze.

