Calciomercato Juventus, due cessioni per Chiesa

CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA / Mosse calibrate al millimetro per la Juventus che programma un'estate di calciomercato importante prestando particolare intenzione ai bilanci.

Serviranno sacrifici per bilanciare gli acquisti importanti nei piani del CFO Fabioe soprattutto in attacco si registra grande fermento. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Preso Kulusevski, la dirigenza juventina continua a lavorare anche ad un altro colpo giovane sull'esterno e l'obiettivo numero è Federico Chiesa della Fiorentina. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' in caso di doppia partenza di DouglasCosta e Bernardeschi, che hanno mercato e sono finiti nella lista dei possibili partenti, i vertici juventini andrebbero subito all'assalto del gioiello viola che viene valutato circa 50-60 milioni di euro allo stato attuale.

