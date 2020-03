CALCIOMERCATO INTER GODIN / Non sta andando come sperava la sua avventura all'Inter.

Arrivato per completare una retroguardia quasi insuperabile con, Diegosi è visto di fatto scavalcare dal giovanissimo Alessandronel gerarchie del tecnico Antonioed il suo futuro in nerazzurro è già in bilico neanche un anno dopo il suo arrivo a Milano. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Nei giorni scorsi sono spuntate le prime voci sul ManchesterUnited ed il Valencia che sarebbero pronte a puntare sull'uruguaiano. Dall'Inghilterra però oggi arriva anche una nuova clamorosa ipotesi per il futuro dello 'Sceriffo' lanciata dal 'Daily Mail' che sconsiglia ai 'Red Devils' l'ingaggio di Godin ed il tabloid non esclude la possibilità che a 34 anni si ritiri dal calcio giocato per tornare all'Atletico Madrid, casa sua, ed affiancare il tecnico Diego Simeone che perderà lo storico assistente Burgos.