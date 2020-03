Calciomercato Roma, assist di Raiola per Mkhitaryan

CALCIOMERCATO ROMA MKHITARYAN / I rinforzi dalla Premier League hanno convinto la Roma che, alle giuste condizioni, si terrebbe volentieri sia Chris Smalling che Henrikh Mkhitaryan. Per il difensore la pista si è fatta in salita, alla luce delle alte richieste del ManchesterUnited che ha fiutato l'occasione di cedere l'inglese a cifre importanti dopo una stagione che lo ha rilanciato anche in chiave calciomercato.

Per il trequartista armeno, invece, potrebbero aprirsi spiragli importanti grazie al lavoro dell'agente. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Mkhitaryan si è detto più volte felice della scelta di passare alla Roma e nella Capitale si sta trovando bene. Fondamentale, quindi, sarà la sua volontà in un'operazione che l'agente Mino Raiola sta provando a far incastrare. In scadenza di contratto nel 2021 infatti, dall'Arsenal viene valutato ancora 25 milioni di euro. Cifra che la Roma non intende spendere al momento, per questo si lavora all'ipotesi di un rinnovo del contratto con i 'Gunners' per riavere il calciatore in giallorosso con la formula del prestito per un'altra stagione, scrive 'La Gazzetta dello Sport'.

