CALCIOMERCATO JUVENTUS ULTIME / Sarà un'estate di profonda rivoluzione per la Juventus che programma grandi investimenti, ma non prima di aver sfoltito la rosa ed alleggerito il monte ingaggi, impresa riuscita solo in parte durante la scorsa sessione estiva.

E così, in attesa di poter piazzare l'affondo sugli importanti obiettivi in entrata, daa Chiesa e, la dirigenza juventina si interroga sui possibili partenti e ne esce fuori una lista di almeno cinque big che potrebbero far spazio ai nuovi arrivi. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Juventus, bomba Cristiano Ronaldo dalla Spagna: "Mai così vicino all'addio"

A centrocampo, scrive 'La Gazzetta dello Sport', rischiano seriamente in due: in primis Sami Khedira, over 30 con ingaggio pesante, ma occhio anche a Miralem Pjanic che può fruttare alle casse bianconere cifre molto importanti. Hanno mercato anche Douglas Costa e Federico Bernardeschi, che dopo una stagione tra luci ed ombre potrebbero essere i sacrificati per andare all'assalto proprio di Federico Chiesa della Fiorentina. In avanti, invece, il più a rischio rimane Gonzalo Higuain che dovrebbe far spazio ad un nuovo attaccante più giovane. Il tutto mentre soprattutto dalla Spagna continuano anche le voci sul possibile addio di Cristiano Ronaldo...

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

​​​​​​​

Calciomercato Juventus, concorrenza Mourinho per il difensore

Olimpiadi, membro del Cio annuncia: "Rinvio deciso"