CORONAVIRUS SERIE A GIUGNO LUGLIO / Il rischio che la stagione sportiva possa non riprendere ed essersi già conclusa, per l'emergenza coronavirus, è concreto da ieri, quando la Uefa ha rinviato le date precedentemente indicate per fine giugno per le finali di Champions ed Europa League. Nessuna nuova data indicata, solo l'evoluzione della pandemia potrà chiarire se e quando ci sarà la possibilità di tornare a giocare. La Lega Serie A, però, secondo il 'Corriere dello Sport' crede ancora di poter salvare la stagione.

In una riunione delle componenti federali prevista per oggi, verrà avanzato l'orientamento di riprendere a inizio giugno e concludere il campionato regolarmente a luglio, senza né playoff né playout. Le voci parlano di un confronto continuo con la Uefa per poter sforare la data del. La stagione 2020-2021 inizierebbe, a ruota, ai primi di agosto, garantendo lo svolgimento del calendario fino al 1 giugno 2021, in tempo per i nuovi. Scenari di cui da oggi si inizierà a discutere, anche tra le varie leghe.

