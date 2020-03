DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Piccoli segnali di speranza per l'Italia che per il secondo giorno consecutivo registra un lieve rallentamento nel numero di nuovi contagi e di decessi per Coronavirus. Una notizia positiva che arriva nel primo giorno in cui diventano attive le misure più stringenti imposte dal Governo dopo giorni nei quali i numeri sembravano ancora in aumento. Ora l'emergenza impone a gran parte della popolazione di restare chiusa in casa, mantenendo in attività solo i servizi di prima necessità. Intanto il mondo dello sport si ferma ormai ovunque e fa i conti su come riprendere quando la situazione tornerà alla normalità. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Europa.

LIVE

23.30 - Arrivano i dati della Regione Campania: sono 91 i positivi riscontrati oggi, su 532 tamponi effettuati. Complessivamente ci sono 1194 casi positivi in Campania, su un totale di 7587 tamponi.

22.50 - Il professor Paolo Ascierto ha scritto su Facebook ringraziando il presidente del Napoli: "È doveroso da parte mia un ringraziamento al Presidente Aurelio De Laurentis, per il supporto e la solidarietà dimostrata agli ospedali Pascale e Cotugno in questo momento di grande difficoltà. Ci resta molto da fare ma insieme possiamo farcela, grazie alla ricerca si vince sempre!"

19.50 - Anche Marco Sportiello, portiere dell'Atalanta, è risultato positivo al coronavirus.

19.20 - La Bundesliga ha prorogato la sospensione del campionato fino al 30 aprile.

19 - Intanto la Juventus ha annunciato il rimborso dei biglietti, esclusivamente quelli, singoli per la partita con l'Inter.

18.40 - Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato in conferenza stampa il nuovo decreto.

18.30 - Arrivano anche le parole del ministro dello Sport Spadafora: "Quella di rinviare le Olimpiadi di un anno è una decisione saggia. Da oggi c’è un nuovo orizzonte, che tutela la salute di sportivi e appassionati, e che consentirà a tutte le federazioni di modificare il calendario e vivere questi giorni difficili con maggiore serenità. Le Olimpiadi del 2021 saranno un momento di grande coesione internazionale per festeggiare, tutti insieme, la più importante celebrazione sportiva e la gioia di ritrovarci uniti dopo mesi di forzato isolamento".

18.25 - Chiuso il Dipartimento Patrimonio e Politiche abitative di Roma a causa di tre casi sospetti. Sono già iniziate le attività di sanificazione dei locali.

18.05 - Consueto bollettino quotidiano da parte del capo della Protezione Civile Borrelli. Tutti i numeri di oggi.

17.50 - Sono 1545 gli attuali casi di Coronavirus nella Regione Lazio. 704 positivi sono in isolamento domiciliare, 747 ricoverati non in terapia intensiva, 94 ricoverati in terapia intensiva. I pazienti deceduti sono 80, 103 le persone guarite.

In totale sono stati esaminati 1728 casi.

17.35 - Si è riunita oggi la Giunta Regionale della Campania. Ecco alcuni dei provvedimenti più importanti resi noti dal presidente De Luca: cassa integrazione in deroga per la Campania; sospensione pagamento tassa automobilistica; incentivi per la filiera bufalina campana.

17.15 - I nuovi dati del Lazio diramato dall'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato: "È una settimana decisiva e dobbiamo tenere alto il livello di attenzione soprattutto per alcune strutture a maggior rischio come le case di riposo. Oggi registriamo un dato in leggera crescita rispetto a quello delle ultime 24h con 188 casi di positività, ma mantenendo un trend del 12%. L’andamento di oggi è legato principalmente a tre cluster: il primo la casa di riposo Giovanni XXIII di Roma, il secondo la RSA di Nerola in provincia di Roma e il terzo l'INI Città Bianca di Veroli in provincia di Frosinone che insieme rappresentano 87 casi di positività. Il dato davvero incoraggiante riguarda i guariti che nelle ultime 24 salgono di 40 unità arrivando a 103 totali, la crescita maggiore dall'inizio dell’emergenza. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 5.535". Sono 1545 gli attuali casi positivi nella Regione Lazio. Di cui 704 sono in isolamento domiciliare, 747 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 94 sono ricoverati in terapia intensiva. Ottanta sono i pazienti deceduti e 103 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 1728 casi

16.15 - Nuovo decreto al vaglio del Governo: restrizioni prorogabili fino al 31 luglio.

15.00 - I benzinai annunciano la chiusura a partire da mercoledì sera.

13.50 - Il premier del Giappone Shinzo Abe - come da lui ammesso - ha avuto un lungo colloquio telefonico con il presidente de Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach: "Il CIO è d'accordo al 100% di spostare i giochi nell'estate 2021"

13.05 - Guido Bertolaso è risultato positivo al coronavirus. E' stato lo stesso consulente all'emergenza in Lombardia, ad annunciarlo sulla propria pagina Facebook ufficiale. Bertolaso si trova in isolamento ma continuerà a lavorare

11.25 - Stando al bollettino medico di metà mattinata diramato dallo 'Spallanzani' di Roma, i pazienti positivi al Covid-19 sono 220, 25 dei quali necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi o trasferiti a domicilio o presso altre strutture sono invece 92.

10.25 - Michela Persico: "Tampone a Rugani l'8 marzo". La compagna del difensore della Juventus racconta la sua esperienza.

10.00 - Emergenza crescente anche in Spagna, allarmanti i dati citati da 'El Pais': oltre 35mila casi, i morti salgono a 2.229.

9.30 - La Serie A punta a chiudere il campionato tra giugno e luglio, si tratta con la Uefa

8.10 - Oggi il Consiglio dei Ministri discute sanzioni più aspre per chi viola le norme anti-contagio.

8.00 - Ore decisive per il destino delle Olimpiadi. Il CIO punta a disputarle comunque entro il 2020, ma è sempre più agguerrito il fronte di chi chiede il rinvio e prende quota l'ipotesi 2022.