DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Piccoli segnali di speranza per l'Italia che per il secondo giorno consecutivo registra un lieve rallentamento nel numero di nuovi contagi e di decessi per Coronavirus. Una notizia positiva che arriva nel primo giorno in cui diventano attive le misure più stringenti imposte dal Governo dopo giorni nei quali i numeri sembravano ancora in aumento. Ora l'emergenza impone a gran parte della popolazione di restare chiusa in casa, mantenendo in attività solo i servizi di prima necessità.

Intanto il mondo dello sport si ferma ormai ovunque e fa i conti su come riprendere quando la situazione tornerà alla normalità. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Europa.

LIVE

10.00 - Emergenza crescente anche in Spagna, allarmanti i dati citati da 'El Pais': oltre 35mila casi, i morti salgono a 2.229.

9.30 - La Serie A punta a chiudere il campionato tra giugno e luglio, si tratta con la Uefa

8.10 - Oggi il Consiglio dei Ministri discute sanzioni più aspre per chi viola le norme anti-contagio.

8.00 - Ore decisive per il destino delle Olimpiadi. Il CIO punta a disputarle comunque entro il 2020, ma è sempre più agguerrito il fronte di chi chiede il rinvio e prende quota l'ipotesi 2022.