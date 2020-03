CALCIOMERCATO MILAN CUISANCE / Il Milan si appresta ad un'altra rivoluzione in estate. I rossoneri cambieranno volto soprattutto a centrocampo, dove molti calciatori sono pronti a salutare al termine della stagione. Lo faranno certamente Bonaventura e Biglia, ai quali non verrà rinnovato il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Andranno monitorate - come più volte detto - le situazioni legate a Lucas Paqueta e Franck Kessie. I rossoneri hanno provato a piazzare il brasiliano già a gennaio ma non sono arrivate offerte concrete. Nelle ultime ore è tornata a farsi strada l'idea Fiorentina ma attenzione alla pista che lo porta in Francia. Da escludere - almeno per il momento - lo scambio con la Juventus.

Per i bianconeri non è infatti una priorità.

Per l'ivoriano, invece, si attendono offerte dalla Premier League, con Wolves, Tottenham e West Ham in prima linea. Poi ovviamente bisognerà operare sul mercato per rimpolpare la mediana, che vedrà Bennacer, Calhanoglu e Krunic.

Negli ultimi giorni sono circolati con sempre più insistenza i nomi di Dominik Szoboszlai del Salisburgo e di Imran Louza, franco-marocchino 20enne in forza al Nantes. Profili giovani che rispecchiano perfettamente le idee della società rossonera ma non sono gli unici. Altro calciatore che rientra in questa tipologia - come ammesso dal collega Carlo Pellegatti - è il francese Michael Cuisance, che ha faticato a trovare spazio con il Bayern Monaco, e potrebbe decidere di rilanciarsi al Milan. Valore di mercato 12-15 milioni di euro.

